Murat Şahin kimdir? Murat Şahin’e ne kadar ceza verildi?
Murat Şahin kimdir? İstanbul Adliyesi önünde vatan haini firari FETÖ'cü Can Dündar'a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin’in yargılandığı davada karar çıktı. Peki Murat Şahin’e ne kadar ceza verildi?
Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar'a, 5 yıl önce MİT TIR'ları davasının karar arasında İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava yeniden görüldü. 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen olayda, Murat Şahin, Can Dündar'a silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Şahin, NTV muhabiri Yağız Şenkal'ı da bacağından yaraladı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda 3 yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı. Hakim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı. Saldırgan Murat Şahin cezaevine girmeyecek.