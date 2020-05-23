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Gündem

Murat Özer'den Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile ilgili çarpıcı açıklama

İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, FETÖ'nün Alparslan Kuytul'u ve eşi Semra Kuytul'u sık sık yurt dışından yayın yapan medya kanallarına çıkarıp konuşturduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:25:00 -
Murat Özer'den Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile ilgili çarpıcı açıklama

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışmış, duyarlı Müslümanlardan büyük tepki çekmişti. Kuytul'a, firari FETÖ'cü Hakan Şükür, karanlık Oda TV ve DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' adlı şer birlikteliğinden destek gelmişti.

'FETÖ, Kuytul ve eşini sık sık yurt dışından yayın yapan medya kanallarına çıkarıyor'

Kuytul'la ilgili açıklama yapan İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, FETÖ'nün Alparslan Kuytul'u ve eşi Semra Kuytul'u sık sık yurt dışından yayın yapan medya kanallarına çıkarıp konuşturduğunu bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sahte Şeriatçılık ve sahte Atatürkçülük yapanlar milleti kışkırtıyor, sonra sosyal medyada birbirlerini beğeniyor, paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Murat Özer'in o tweeti:

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Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

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Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!
Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

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Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

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Yorumlar

Uğur

Bu alpaslan kıytırık ve eşi. Feto tarafından görevlendirimiş
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reinhard ellereit

malumu ilan ettiniz...bunun gibi fetonun kuyrugu coook turkiyede...
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