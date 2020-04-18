Murat Ongun'un yerine atanan Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı Yavuz Saltık kimdir?

İnternethaber'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini sürdüren Murat Ongun, görevden alındı. Murat Ongun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm ülke kırmızı alarmdayken İETT seferlerini azaltmanın gerekliliğini savunmuş, halkın balık istifi yolculuğuyla ilgili 'AK Parti trollerinin karalama kampanyası aynı duraktan bindiler' iddiasında bulunmuştu.

Sonrasında Ongun'un iftirası açığa çıkmış otobüse binenlerin işe gitme telaşındaki sıradan vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetelerin bir bir yalanlarını ortaya çıkarmasının ardından Ongun sessizliğe gömülmüştü.

Bununla da kalmayan Murat Ongun'un skandallar listesi bir hayli kabarık. Ongun, sosyal medyada metro girişine çöp atan çöpcünün AK Partili olduğunu ve partizanlık yaptığını ileri sürmüştü. Ardından durumun böyle olmadığı görüntülerdeki çöpü atan kişinin İBB çalışanı olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Murat Ongun'un yerine, İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı. Peki, Ekrem İmamoğlu'nın yeni danışmanı Yavuz Saltık kimdir?

Yavuz Saltık kimdir?

Yavuz Saltık 1972 Trabzon doğumlu. Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu. STRATEJİ|MORI Araştırma şirketinde Araştırma Uzmanı ve GfK Araştırma şirketinde Saha Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.Bahçeşehir Belediyesi’nde iki yıl Yönetişim Danışmanlığı yaptı. 2002 yılından beri free-lance olarak danışmanlık hizmeti veriyor. ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği’nin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı.

İnfakto Research Workshop adlı araştırma şirketinde danışmanlık yapıyor. Sports Marketing, Sporda Şiddet ve Fanatizm ve Tükiye’de Taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlandı.Üç yıldır ulusal bir radyo kanalında (Lig Radyo) “Öteki Trabzonspor” adında bir programı hazırlayıp sunuyor. Günebakış gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 2008 yılında Siyasal iletişime yönelik “Tanrım Beni Başkan Yarat” adlı bir kitabı yayınlandı. Trabzon Fikir Kulübü Kurucu üyesi ve Avrupa ile Dialog Derneği üyesi olan Yavuz Saltık, evli ve 2 çocuk babası.