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Gündem Murat Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı
Gündem

Murat Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Murat Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı

İBB soruşturmasının 59. duruşmasında ifade veren Murat Ongun, eşinin gözaltına alınmasından hemen sonra kendisini cezaevinde ziyaret eden bir avukatın eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden bir milyon dolar talep ettiğini ileri sürdü. Söz konusu avukatın Beliz Özkan olduğu öğrenilirken, Ongun'un işaret ettiği bu avukatın CHP'li olduğu ve Saraçhane'deki İBB eylemlerine katılan isimler arasında yer aldığı iddia edildi.

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki isim Murat Ongun, fondaş zihniyetin arka bahçesinde dönen kirli çarkları itiraf etti.

İBB soruşturmasının 59. duruşmasında hakim karşısına çıkan Ongun, eşinin gözaltına alınmasının ardından yaşanan rüşvet ve şantaj pazarlığını ifşa etti.

 

"1 milyon dolar ver, eşini kurtaralım"

Murat Ongun; cezaevinde yanına gelen avukatın eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden tam 1 milyon dolar nakit para talep ettiğini ileri sürdü.

Ongun’dan milyon dolar koparmaya çalıştığı iddia edilen avukatın Beliz Özkan olduğu öğrenildi.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Milyon dolarlık şantaj iddiasıyla gündeme gelen avukat Beliz Özkan’ın, CHP’li kimliğiyle ön planda olduğu ve İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de düzenlenen eylemlerde en ön saflarda boy gösterdiği iddia edildi.

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Yorumlar

Mehmet

Ne yazık ki, bu haberde CHP'li bir avukat olan Beliz Özkan'ın Murat Ongun'dan 1 milyon dolar karşılığında eşini kurtarma vaadiyle şantaj yaptığı ortaya çıkıyor. Bu tür menfaatperest ve ahlaksız davranışlar ne yazık ki bazı kesimlerde görülmeye devam ediyor, bu da ülkemizin en büyük gündem maddelerinden biri haline geliyor. Allah milletimizi düşmanlardan korusun ve bu tür kirli oyunları yapanların hesap vermesini sağlayacak bir yargı sistemiyle donatmamız gerekiyor. Ona göre hareket edenler de unutmasınlar, Allah'ın gözleri her şeyi görür, vicdanın sesi asla susturulamaz.
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