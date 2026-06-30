Murat Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı

İBB soruşturmasının 59. duruşmasında ifade veren Murat Ongun, eşinin gözaltına alınmasından hemen sonra kendisini cezaevinde ziyaret eden bir avukatın eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden bir milyon dolar talep ettiğini ileri sürdü. Söz konusu avukatın Beliz Özkan olduğu öğrenilirken, Ongun'un işaret ettiği bu avukatın CHP'li olduğu ve Saraçhane'deki İBB eylemlerine katılan isimler arasında yer aldığı iddia edildi.