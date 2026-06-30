Murat Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İBB soruşturmasının 59. duruşmasında ifade veren Murat Ongun, eşinin gözaltına alınmasından hemen sonra kendisini cezaevinde ziyaret eden bir avukatın eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden bir milyon dolar talep ettiğini ileri sürdü. Söz konusu avukatın Beliz Özkan olduğu öğrenilirken, Ongun'un işaret ettiği bu avukatın CHP'li olduğu ve Saraçhane'deki İBB eylemlerine katılan isimler arasında yer aldığı iddia edildi.
Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki isim Murat Ongun, fondaş zihniyetin arka bahçesinde dönen kirli çarkları itiraf etti.
İBB soruşturmasının 59. duruşmasında hakim karşısına çıkan Ongun, eşinin gözaltına alınmasının ardından yaşanan rüşvet ve şantaj pazarlığını ifşa etti.
"1 milyon dolar ver, eşini kurtaralım"
Murat Ongun; cezaevinde yanına gelen avukatın eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden tam 1 milyon dolar nakit para talep ettiğini ileri sürdü.
Ongun’dan milyon dolar koparmaya çalıştığı iddia edilen avukatın Beliz Özkan olduğu öğrenildi.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Milyon dolarlık şantaj iddiasıyla gündeme gelen avukat Beliz Özkan’ın, CHP’li kimliğiyle ön planda olduğu ve İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de düzenlenen eylemlerde en ön saflarda boy gösterdiği iddia edildi.
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