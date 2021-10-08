Murat Ongun’un dilinin altındaki itiraf! ‘Yaptığımız’ değil ‘açtığımız’

İmamoğlu kontenjanından işe giren ve İBB'de Ulaşım A.Ş. Başkanlığı, Medya A.Ş. Başkanlığı ve Belediye Sözcülüğü yapan Murat Ongun, yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Ulaşım A.Ş.'yi batırdıktan sonra buradaki görevinden alınan Ongun, yaptığı son paylaşımla İmamoğlu'nun "icraata çökme" siyasetini devam ettirdi.

Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu'nun ücretsiz olduğunu söyleyen İBB Sözcüsü, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir." dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu mesaj hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

Konuya dair konuşan Murat Alan, "Bakın kafa buluyor. 2017'de ihalesi yapılmış, siz sadece açılışını yapmışsınız. Bakın 'açtığımız' diyor. 'Yaptığımız' demiyor. Yaptığınız şehir hastanesi yolu olacaktı, ona da paramız yok dediniz. Yani şov, CHP'nin yaptığı işin şov kısmı." dedi.