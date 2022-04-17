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Gündem Murat Ongun İstanbullularla kafayı buldu! ‘Tatil ve keyif yaptıkça oyumuz yükseliyor’
Gündem

Murat Ongun İstanbullularla kafayı buldu! ‘Tatil ve keyif yaptıkça oyumuz yükseliyor’

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun İstanbul’daki oy oranının yüzde 60 seviyelerine çıktığını iddia etti. Ongun, ‘Tatil ve keyif yaptıkça oyumuz yükseliyor’ demeye getirmesi ‘komedi’ olarak değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 16:59:00 - 2022-04-17 16:59:56

İstanbul kar altındayken Cenevre’de geceliği en az 50 bin liralık tatilde olan ve tatil sırasında İngiliz büyükelçi ile balıkçıda olan İmamoğlu’nun kendisine ‘Tatilini yap ve keyfine bak’ dediğini söyleyen Murat Ongun milletle kafa bulurcasına oy oranı açıkladı.  

“Bak keyfine” 

İstanbullur kar felaketiyle mücadele ederken İsviçre’ye tatile giden Murat Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul’a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söylediğini belirterek, “O da dedi ki ‘ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine. Kafanı dinlendir ailenle güzel bir tatil yap’ dedi. Ben de tatil bitince döndüm” şeklinde açıklamada bulunmuştu. 

Kan kaybeden Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ‘yüzde 60’ seviyelerindeymiş!

Her geçen gün ciddi manada kan kaybettiğini tüm Türkiye apaçık şekilde gözlemlerken Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun mevcut oy oranını açıkladı. Ongun, İmamoğlu’nun İstanbul’da şu anda yüzde 60 seviyelerinde anketlerden sonuç çıktığını iddia etti. 

 

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