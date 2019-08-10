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Murat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:54
Murat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.


Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyündeki Kur’an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri’nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım’ın (12) ise Muş Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:54
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