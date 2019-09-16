0553 313 94 23

Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara rehabilite ediliyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin yaklaşık 50 milyon dolar harcanarak tamamlanacağını söyledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara rehabilite ediliyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin yaklaşık 50 milyon dolar harcanarak tamamlanacağını söyledi.


Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi IFAD Denetim Misyonu toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantıya Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, IFAD Avrupa ve Orta Asya Birimi Temsilcisi Abdelkarim Sma, IFAD Ülke Program görevlisi Lenyara Fundukova, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, daire başkanları ve personeller katıldı.


İnsanların gelir seviyesini yükseltirken proje dahilinde yukarı havzalarda sel, taşkın önleme tesisleri, kısmen ağaçlandırma, toprağı yerinde tutma ve toprak kaymalarını önlemek gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Kırsaldaki insanlarımıza da arıcılık, seracılık, güneş enerjisinden faydalanma, daha ekonomik ısınma gibi destekler verildi. Seracılıkta özellikle yöre insanlarının gelirinin artması da sağlanıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Biz teşkilatımız ve ülkemiz olarak bu kredilerin hepsine talibiz" diye konuştu.



"50 milyon dolar harcanacak"


Çok fazla çalışma yapılacak havza olduğunu dile getiren Çelik, "Doğu Anadolu Bölgesi’nde çalışacak çok sahalarımız, ıslah edeceğimiz çok meralarımız var. Buraları kullanacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara da ihtiyacımız var. 28 tane mikro havzada çalışma yapmışız. Burada da 199 civarı köyde faaliyet göstermişler. Yaklaşık 28 bin aile, 85 ve 100 bin kişi arasında iletişim gerçekleştirmişiz. Onlara fayda ve yarar sağlamışız. Bu çalışma esnasında 47 bin hektarda bir alanda çalışma yapmışız. Yaklaşık 20 milyona yakın da fidanı toprakla buluşturmuşuz. Bu ülkemiz için çok güzel. Bu çalışmalar neticesinde IFAD’la birlikte yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir para harcanacak ve bu işler tamamlanacak" ifadelerini kullandı.



"Olmayan bir yere orman kurmak çok meşakkatli"


Keban Baraj kıyısında ağaçlandırılan alanları görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "Orada kızılçamları görünce sanki Akdeniz’deymişiz gibi bir hava oldu. Karaçam ormanlarını ve karaçam meşelerini gördük. Sedir ormanlarını gördük. Bu ağaçlandırma çalışmalarını bir tek Elazığ, Bingöl ve Muş hattı değil de tamamında daha ciddi olarak daha fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Çünkü olmayan bir yere orman kurmak çok zor ve meşakkatli, çok zaman ister. Bunun için de bizim arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak el birliğiyle bu çalışmaları yapıyorlar. Bazen ailesine, bazen de çocuklarından feragat ediyor. Hepsinden önemlisi orada ömrünü harcıyor ve orada bir orman kuruyor. Bu kurulmuş ormanı da hep beraber görünce bütün yorgunluklar ve çalışmalar sonlanıyor. En güzeli de orada bir ormanın kurulduğunu görmektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
    1. ANALİZ - Türk Konseyi tarihi bir dönüm..
    2. Sahte savcı ve yargıtay üyelerine..
    3. Çobanbey’deki patlama anı kamerada
    4. Afganistanlılar Derneğinden kadın..
    5. Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su..
    6. Anadolu'nun Bağdat'ı ziyaretçilerini..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    8. Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele..
    9. Medipol Başakşehir "Buruk" başladı
    10. 230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında
    11. Valiler ve emniyet müdürleri..
    12. "Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması"..
    13. Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli'..
    14. Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev
    15. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat oldu!
    16. Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne..
    17. Isparta 32 Spor’a‘Gol kralı’..
    18. Yiğido yarın toplanacak
    19. Mersin'deki antik kentte yeni dönem..
    20. Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu..
    21. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    22. Gemlik emniyetinden silah ve..
    23. Afrodisias uluslararası festivalle..
    24. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    25. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    26. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    27. İnce Minareli Medrese mimarisiyle..
    28. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
    29. Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev
    30. Turizm ve kültür merkezleri yeniden..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda