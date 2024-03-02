Murat Kurum’un gölgesinde İmamoğlu mitingi

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Yandaş şirketler dışında yapılan tüm anketlerde Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan fark yiyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde rakibine karşı belediyenin tüm imkanlarını kullanarak pankart zorbalığı yapıyordu. Özellikle CHP’li belediye başkanlarının yönettiği ilçelerde Murat Kurum’a ait seçim afişlerini toplatan İmamoğlu, Bayrampaşa mitinginde rezil rüsva oldu.

Murat Kurum’un gölgesinde miting yaptı

3 gün önce Bayrampaşa’da miting yapan İmamoğlu’nun tarihe geçecek bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Seçim süreci boyunca pankart zorbalığıyla rakibini sindirmeye çalışan İmamoğlu, Bayrampaşa’da Murat Kurum’un dev pankartı önünde miting yapmak zorunda kaldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu’nun seçim otobüsü üzerinden bir avuç CHP’liye seslendiği anlarda, Murat Kurum ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar’ın pankartı dikkat çekti.

Kendisini “atom karınca” diyerek öven İmamoğlu’nun, söz konusu fotoğrafta karınca kadar küçük çıkması da alay konusu oldu. Murat Kurum’un önünde çekilen fotoğrafta minicik kalan İmamoğlu, sol yumruğunu kaldırıp solculuk rolü kesmeyi de ihmal etmedi.

Kurum’un pankartlarını toplatmıştı

Ekrem İmamoğlu, Kurum’un Kadıköy’de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan “Kadıköy Murat'ına hazır” ve diğer AK Parti pankartlarını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na toplattırmıştı.

Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülenmişti.

Aynı zamanda Güngören Merter’de D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Murat Kurum’un “Sadece İstanbul” pankartı İBB yönetiminin hazımsızlığına maruz kalmıştı. Kurum'a ait pankartın üstüne İBB ekipleri tarafından mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asılmıştı.