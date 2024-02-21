Murat Kurum'dan Sözcü’ye kapak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum programına Arnavutköy'de devam etti. Kurum katıldığı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı esnasında arpasını CHP'den alan fondaş medyanın başını çeken Sözcü TV'nin muhabiri, geçtiğimiz günlerde manipülasyona konu olan 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin sayı dezenformasyonuna burada da devam etmek istedi.

Muhabirin kendi sorusunda bile düzeltme yapıldığını söylediğine dikkat çeken Murat Kurum, konunun farklı gündemlere çekilmeye çalışıldığını söyleyerek adeta ayar verdi.

İnsanlık dersi verdi: Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?

Kurum şöyle konuştu:

Düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. O sizin aklınızdaki soru kusura bakmayın. Aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 binden fazla canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarpıtmak adına konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef konuyu böyle pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben de bunu soruyorum size bu nasıl bir anlayıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"130 bin canımız gitmiş" sözlerinin çarpıtılması

31 Ocak'ta bir televizyon programına konuk olan Murat Kurum, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine dair açıklamalarda bulunmuştu.

"Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. 130 bin canımız gitmiş." diyen Kurum'un bu sözleri, sosyal medyada 6 Şubat depremleri için söylemiş gibi algılanarak paylaşıma sokuldu.

Yapılan açıklamalarda 130 bin sayısının 100 yıllık süreçteki depremlerde toplam can kaybı sayısı olduğu ifade edildi.

Aynı program yayını dahil olmak üzere bu konunun defalarca açıklığa kavuşturulmasına rağmen muhalif medyada konu algı yapılmaya devam ediliyor.