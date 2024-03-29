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Siyaset Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!
Siyaset

Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 07:00:00 -
Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "sandık güvenliği" konusunda partililerine çağrı yaptı.

Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında 31 Mart'a ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"Sandık güvenliği" konusunda AK Partililere çağrı yapan Murat Kurum, "rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin nasıl çirkefleştiğini hatırlatan Kurum, "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.' dediler. Bunu pazar günü de yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kurum şöyle devam etti:

"O yüzden sandık görevlilerimiz seçim kurullarına mühürlü o sandık sonuçlarını teslim edene kadar aman rehavete kapılmayalım, sandıklarımızı terk etmeyelim"
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