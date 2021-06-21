Murat Kurum'dan kritik müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj ( deniz salyası ) temizliği için yeni bir uygulamanın başlayacağını duyurdu. Bakan Kurum, yarın Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'nin 30 metre derinliğine oksijen verileceğini açıkladı.

"Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. 22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. #MarmaraHepimizin" ifadelerini kullandı.

"Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz"

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı: "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."