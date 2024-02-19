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Gündem Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na '650 bin konut' tepkisi
Gündem

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na '650 bin konut' tepkisi

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:06:00 -

Cumhur İttifak'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz; bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart'ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul'un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak."

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