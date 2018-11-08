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Murat Kurum'dan çok önemli imar affı açıklaması: Onları kapsamıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “31 Aralık 2017’den önce yapılmış kaçak yapılar İmar Barışı’ndan faydalanacak. Bu tarihten sonra yapılan kaçak yapılara ise af yok” açıklamasında bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:05
Murat Kurum'dan çok önemli imar affı açıklaması: Onları kapsamıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar affı kapsamına giren binalarla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Kurum, "31 Aralık 2017’den önce yapılmış kaçak yapılar İmar Barışı’ndan faydalanacak. Bu tarihten sonra yapılan kaçak yapılara ise af yok" dedi.

Kurum şunları söyledi:

“İmar Barışı 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları içeriyor. Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bu yapıların olmasına veya şehirlerin siluetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 8.5 milyonun üzerinde bir talep geldi. Bu talep karşısında biz de duyarsız kalmadık ve tarihi 31 Aralık 2018’a kadar uzattık. Diğer bir projemiz yine hazineye ait arazilerin kiralanması ve satışı. Bunlara ilişkin de ilk önce kiralanmış arazileri ecrimisil bedeli üzerinin yarısından 10 yıllık bedelle kiralayarak vatandaşımızın 10 yılın sonunda bunları satın almasının önünü açtık. Bu sayede tarımın önünü açmış olduk” 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:05
  1. Murat Kurum
  2. imar affı

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