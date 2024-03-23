  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'daki konser saldırısında herkesi şaşırtan Kuruluş Osman detayı!

Özgür Özel’in rahatsız olduğu şeye bakın! AK Partili belediyeler alkol ruhsatı vermiyormuş

Bozacıya destek şıracıdan geldi! Yok artık daha neler! Hala hikayesi bitmedi mi gerçekten...

‘Yeter artık’ diyen bir İzmirli! CHP'li genç CHP'yi rezil etti

Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

'CHP'ye koltuk değneği olmam!' Yeniden Refah Partisi'nde anlamlı istifa

İran'ı sarsacak Türk SİHA'ları çıkışı: Bir düzine İHA feda etmek zorunda kalıyorlar

Oy kullanmaya giderken aklınızda bulunsun: İmamoğlu sapkın evlilikler için bakın ne demişti!

Emekli albay Türkiye'nin 3. dünya savaşı hamlesini duyurdu! İran ve Rusya'nın planları suya düşecek

Şimdi artık daha ulaşılabilir! Elektrikli araç kredilerine Togg ayarı!
Gündem Murat Kurum: Trafik ve ulaşım çilesini gündemden çıkaracağız
Gündem

Murat Kurum: Trafik ve ulaşım çilesini gündemden çıkaracağız

Yeniakit Publisher
2024-03-23 23:50:00 -
Murat Kurum: Trafik ve ulaşım çilesini gündemden çıkaracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik ve ulaşım çilesini gündemden çıkaracaklarını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’ndeki “Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması” etkinliğinde konuştu. Murat Kurum adaylığının açıklandığı günden bu yana, İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak dolaştıklarını söyleyerek, “Artık son düzlüğe gelmiş bulunuyoruz. Seçime sadece 1 hafta kaldı. Bu süre zarfında her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, gönlüne giriyor, İstanbul’umuza dair yapacaklarımızı anlatıyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki hemşerilerimiz de bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşıyorlar. Projelerimizde kendi taleplerini, kendi isteklerini görüyorlar ve bir an evvel uygulanması için bizler gibi sabırsızlanıyorlar. Çünkü, İstanbullular CHP’li İBB yönetiminin güzel İstanbul’umuzu mahvetmesinden bıkmış durumdalar. Depreme hazırlığın, kentsel dönüşümün hiçe sayılmasından endişe ediyorlar. Trafik çilesinin ve ulaşım sorununun katlanılmaz boyuta gelmesinden son derece rahatsızlar. Var olanın bile işletilememesinden; metroların, metrobüslerin, otobüslerin hatta yürüyen merdivenlerin bile çalışmamasından artık usanmış durumdalar. Çözüm bekleyen yüzlerce sorun varken, İstanbul’un kaynaklarının balya balya savrulmasından, çarçur edilmesinden dert yanıyorlar. İstanbullular, her anında hep yanında olacak bir belediyecilik anlayışını, gerçek belediyeciliği görmek istiyorlar. Bizim de en büyük arzumuz, hedefimiz İstanbul’a hak ettiği eserleri kazandırmak, bu şehrin hizmetkarı olmaktır” dedi.

“Trafik ve ulaşım çilesini İstanbulluların gündeminden çıkaracağız”

Kurum, “Bize göre mal, mülk ve makamlar gelip geçidir. Asıl olan ardımızda kalıcı eserler bırakmak, milletimizin hayır dualarına nail olmaktır. Bu şehri tekrar özüne döndüreceğiz ve aziz milletimizin hayır dualarını alacağız. Bu inançla, göreve gelir gelmez ilk iş olarak İstanbulluların sağlıklı ve güvenli yuvalarda huzur içerisinde yaşaması için 650 bin konutumuzu inşa edeceğiz. İstanbullu annelerimizin, yavrularımızın, evlatlarımızın uykusu artık deprem korkusuyla kaçmayacak. Yine İstanbul’un bir diğer büyük sorunu olan trafik ve ulaşım çilesini İstanbulluların gündeminden çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla trafik sorununu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un fetret dönemini bitireceğiz”

Kurum, “Artık günleri sayıyoruz. Eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların emaneti olan İstanbul’umuz için kurduğumuz hayallere kavuşacağımız o günler yakındır. Ben bu emanete sonuna kadar sarılacağıma, yağmur çamur demeden çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul’un fetret dönemini bitireceğiz. 5 yıldır ihmal edilen, kaderine terk edilen İstanbul’umuzu gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Bunu da hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu aziz şehrin her bir ferdiyle, hep birlikte yapacağız. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbullu kardeşlerimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi
Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

Gündem

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti
Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

Siyaset

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir" diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma" target="_blank">
"Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir" diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma
“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Siyaset

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı
Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

Gündem

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal
Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal

Gündem

Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal

The Economist Murat Kurum'a dikkat çekti! 'İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede'
The Economist Murat Kurum'a dikkat çekti! 'İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede'

Gündem

The Economist Murat Kurum'a dikkat çekti! 'İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Video gündem olunca sessizliğini bozdu! Çöp toplayan amcadan bankamatik memuru Arif’i rezil eden cevap
Gündem

Video gündem olunca sessizliğini bozdu! Çöp toplayan amcadan bankamatik memuru Arif’i rezil eden cevap

CHP'li Konyaaltı Belediyesi’nin “bankamatik memuru” olduğu ortaya çıktıktan sonra, “bankamatik faresi” lakabıyla anılan Arif Kocabıyık, 70 y..
DEM ile ittifak yapan CHP'li belediyedeki araç plaklarında TR amblemi kapatılmaya başlandı
Gündem

DEM ile ittifak yapan CHP'li belediyedeki araç plaklarında TR amblemi kapatılmaya başlandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı plakadaki “TR” ambleminin..
Oy kullanmaya giderken aklınızda bulunsun: İmamoğlu sapkın evlilikler için bakın ne demişti!
Gündem

Oy kullanmaya giderken aklınızda bulunsun: İmamoğlu sapkın evlilikler için bakın ne demişti!

Çocuklar için açtığı kreşi LGBT renklerine boyayarak sapkınların propagandasını yapacak kadar eşcinsellere destek sağlayan CHP’li İBB Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23