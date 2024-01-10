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Gündem Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sinan Akçıl'dan bomba
Gündem

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sinan Akçıl'dan bomba

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:12:00 - 2024-01-10 13:15:22
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sinan Akçıl'dan bomba

Sanatçı Sinan Akçıl, konuk olduğu canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Sanatçı Sinan Akçıl, Haber Global'de Buket Aydın'la Yüz Yüze programında önemli açıklamalarda bulundu.

Akçıl, Aydın'ın yerel seçimlerde en çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili adayı Murat Kurum ve CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorduğu soruya dikkat çeken cevaplar verdi.

Sinan Akçıl'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

İmamoğlu'nun hiç etkisini görmedim

Ekrem İmamoğlu'nun hiç etkisini görmedim. Şimdi "İBB konserlerine çıksa böyle demezdi" denir, alakası yok. Karşıda bir işimiz vardı, 2,5 saatte geldik. Trafik ve taksi sorunu, hizmet karşılığında bir şey söyleyen duymadım. Ekrem İmamoğlu'nu da Murat Kurum'u da sevenler beni seven insanlar ama Murat Kurum belediye başkanı olursa daha rahat uyuyacağım. Belki bir önceki belediyenin de başlaması gerekiyordu ama didişmekten hiçbir şey yapılamadı. Yerelde hizmet üzerinden oy verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Murat Kurum'a adaylık tebliğ edildikten 45 dakika sonra yanında bulunma şansı buldum. Gözleri yaşlıydı, namaz kılmıştı. "Bana o kadar büyük bir emanet verildi ki hizmet etmem ve bunu başarmam gerekiyor. 16 milyona hizmetkar olacağım bunu başarmak istiyorum. Allah'ım bana yardım et" dediğini duydum. Birebir şahit olduğum gerçek bir hikaye, hayatımdaki en büyük samimiyetlerden birini gördüm.
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