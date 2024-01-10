Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sinan Akçıl'dan bomba

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Sanatçı Sinan Akçıl, Haber Global'de Buket Aydın'la Yüz Yüze programında önemli açıklamalarda bulundu.

Akçıl, Aydın'ın yerel seçimlerde en çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili adayı Murat Kurum ve CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorduğu soruya dikkat çeken cevaplar verdi.

Sinan Akçıl'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

İmamoğlu'nun hiç etkisini görmedim

Ekrem İmamoğlu'nun hiç etkisini görmedim. Şimdi "İBB konserlerine çıksa böyle demezdi" denir, alakası yok. Karşıda bir işimiz vardı, 2,5 saatte geldik. Trafik ve taksi sorunu, hizmet karşılığında bir şey söyleyen duymadım. Ekrem İmamoğlu'nu da Murat Kurum'u da sevenler beni seven insanlar ama Murat Kurum belediye başkanı olursa daha rahat uyuyacağım. Belki bir önceki belediyenin de başlaması gerekiyordu ama didişmekten hiçbir şey yapılamadı. Yerelde hizmet üzerinden oy verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Murat Kurum'a adaylık tebliğ edildikten 45 dakika sonra yanında bulunma şansı buldum. Gözleri yaşlıydı, namaz kılmıştı. "Bana o kadar büyük bir emanet verildi ki hizmet etmem ve bunu başarmam gerekiyor. 16 milyona hizmetkar olacağım bunu başarmak istiyorum. Allah'ım bana yardım et" dediğini duydum. Birebir şahit olduğum gerçek bir hikaye, hayatımdaki en büyük samimiyetlerden birini gördüm.

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"Cumhurbaşkanımız'ın politikaya başladığı yer"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder'in gözlerini kapattığı yerdir. Cumhurbaşkanımız'ın politikaya başladığı yer, Türkiye'nin genel hatırasına önderlik eden bir şehirdir. Yurt dışında bulunduğum zaman 8. gün pasaport polisine sarılıyorum ve kendimi sahile atıyorum. Şarkılarıma ilham veren bir şehirdir.

"Murat Kurum'un gözlerine ben bir Türk genci olarak kefil oldum"

Bence ağızlar değil, hizmetler konuşmalıdır. Murat Kurum'un gözlerine ben bir Türk genci olarak kefil oldum. Benim kalbim Murat Bey'den yanadır. Benim menajerim çok kızgın, "Ekrem Bey'in bana 700 lira borcu var" diyor. Deniz taksi çağırmış, parasını geri vermemişler. Bir oy bile çok önemli, gençleri yakalayan bu seçimi kazanır. Murat Bey biraz daha hevesli, umarım hak eden kazanır. Yurt dışında belediye başkanlarının bu kadar kavga edildiğini duymadım. Hizmet ağırlıklı ve geride kalmayı tercih ediyorlar. Kavgaya gürültüye bu kadar gerekli olan bir yer değil.

CHP'li belediyeler korkuyor olabiliyor

CHP'li belediyelerden Kuşadası geliyor. CHP'li belediyeler korkuyor, çekiniyor olabilir. Bana saçma geliyor. Yukarıdakilerden herhalde çekiniyorlar. İhtiyacım da yok.