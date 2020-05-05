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Gündem

Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama

Şarkıcı Murat Kekili, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:30:00 - 2020-05-05 16:40:19
Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama

Koronavirüs algını nedeniyle tedavi gördüğü vedat eden Ömer Döngeloğlu Hoca'nın tedavisi devam eden eşi Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği yönündeki haberler geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

Murat Kekili, Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Merhum Ömer Döngeloğlu, hocamın ailesi hakkında “vefat ettiler” şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindigimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır" dedi.

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