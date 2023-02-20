Murat Kekilli'den o alçaklara tokat üstüne tokat
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 11 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Yardım çalışmaları sürerken, Murat Kekilli, sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler, 11 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremin ilk günüden beri afet bölgelerinde olan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, sürekli dile gelen yardım tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Yardım çalışmaları sürerken Murat Kekilli, sosyal medyadan gelen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi: "Herkes ilk günden beri görevinin başında...
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