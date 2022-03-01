Murat Kekilli'den hatırlatma: Pakistanlı genç, Zelenski'yi uyarmıştı!

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Kekilli'nin iddiasına göre 10 ay önce İsrail Filistin'i bombardımana tutarken bunu destekleyen Zelenski'ye Pakistanlı bir genç Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa bombalandığında yaşayacağı acı konusunda uyarmıştı.

Kekilli şunları yazdı:

"Pakistanlı bir genç, 10 ay önce İsrail’in Filistin’i bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!"

Zelenski, Hamas'ın 12 Mayıs 2021'de İsrail'e yönelik füze saldırısına "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazmıştı.

Zelenski'nin paylaşımını alıntılayan Hissam Ullah Baig adlı kullanıcı ise şu yanıtı vermişti:

"Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın."