Murat Kekilli'den büyük gaf! Ne yaptın sen hocam?

Murat Kekilli, verdiği konser sırasında söylediği cümlelerle büyük bir gafa imza attı. Konya'da konser veren Kekilli sahnede hayatını kaybeden sanatçıların şarkılarını onların sesleriyle söylemeye çalıştı. Sıra Bülent Ersoy'a gelince yanlışlıkla "rahmetli" diyen Kekilli, sosyal medyada olay oldu.

Sahnede, hayatlarını kaybeden bazı sanatçıların taklidini yapan Kekilli, 'Kara Gözlüm' adlı şarkısını onların sesiyle okumayı denedi. "İç Anadolu'da farklı, Karadeniz'de farklı, Trakya'da farklı söylemeye başladılar. Bu da bana enteresan fikirler öğretti. Ne gibi? Mesela 'Bu Kara Gözlüm parçasını yaşasaydı rahmetli Müslüm Gürses nasıl okurdu?' diye" ifadelerini kullanan Kekilli Müslüm Gürses gibi şarkıyı hayranlarına söyledi.

Daha sonra Bülent Ersoy'u taklit etmek isteyen ünlü şarkıcı "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" şeklinde konuşunca olanlar oldu.

Bülent Ersoy'a rahmetli şeklinde seslenen Kekilli, yaptığı hatayı farkına varınca kollarını açıp gözlerini kapatarak iki kez "pardon" dedi. Hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür dileyen Kekilli'nin bu hareketi sosyal medyanın diline düştü.