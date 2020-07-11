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Gündem

Murat Kekilli'den Ayasofya mesajı: Ne bu dünyada ne de ahirette...

Sanatçı Murat Kekilli, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasında imzası olanlara dua etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:20:00 - 2020-07-11 11:23:08
Murat Kekilli'den Ayasofya mesajı: Ne bu dünyada ne de ahirette...

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından hasret son buldu.

Sanatçı Murat Kekilli, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasında imzası olanlara dua etti.

"Ayasofya Hakk’ına kavuşmuştur." diyen Kekilli, sosyal medya hesabından sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu karara aziz milletimizin isteği doğrultusunda imza atan tüm vatanperverleri kalbimle ve ruhumla kutluyorum. Ne bu dünyada, ne de ahirette dert görmeyesiniz."

Kekilli'nin tweeti şu şekilde:

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