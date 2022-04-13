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Medya Murat Kekili paylaşımı ile şok etti: Valizini ayçiçek yağı ile doldurdu
Medya

Murat Kekili paylaşımı ile şok etti: Valizini ayçiçek yağı ile doldurdu

Şarkıcı Murat Kekili, Almanya'da yaşanan gıda krizine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeğenim tatilini bitirip Almanya’ya dönerken valizini yağ, un ve makarna ile doldurdu" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 08:07:00 -
Murat Kekili paylaşımı ile şok etti: Valizini ayçiçek yağı ile doldurdu

Avrupa`nın en büyük ekonomisi Almanya`da kıtlık krizi kapıya dayandı. 1981’den bu yana en yüksek enflasyonla tanışan Almanya’da fiyatlar uçtu. Pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıktı. Market rafları boşaldı. Un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tırmanışa geçerken, sadece bir litre ayçiçek yağı 5 euroya yani yaklaşık 80 TL`ye yükseldi.

Enflasyon yükseldi

Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 7.3'e yükseldi. Bu, 1981'deki İran-Irak savaşından bu yana en yüksek fiyat artışı. Enflasyonu gaz, kalorifer yakıtı ve petrol fiyatlarının tavan yapmasına neden olan Ukrayna savaşı körükleniyor. Şubat ayında enflasyon yüzde 5.1'ti.

Şarkıcı Murat Kekili, Almanya'daki krizi gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.

Murat Kekili, Almanya'dan Türkiye'ye gelen yeğeninin dönüş yolunda valizini gıda ürünleri ile doldurduğunu söyledi.

Kekili paylaşımda, "Şaka mı Bu? Yeğenim tatilini bitirip Almanya’ya dönerken valizini yağ, un ve makarna ile doldurdu" ifadelerini kullandı.

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