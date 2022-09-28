Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısı ve saldırının gelişim süreci ele alındı.



Saldırı için öncesine dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2019 yerel seçimlerinden bir detayı izleyenlerle paylaştı. AK Parti ve MHP'nin ittifak olarak seçime girdiği ve Sadece MHP'nin aday çıkardığı Mersin'de CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakını gözler önüne serdi. Programda Mersin seçim sonuçlarını inceleyen Karahasanoğlu, HDP ve İYİ Parti'nin kentte seçim için aday çıkarmadığını belirterek CHP-İP-HDP ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Terör elebaşlarından Murat Karayılan'ın da talimatını hatırlatan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin Karayılan'ın dediğini yaptığını söyledi.