Murat Karagöz kimdir nerelidir?

Murat Karagöz kimdir? Murat Karagöz, 14 Ağustos 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi 1985 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Murat Karagöz, 1989 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. The City University of New York - The Graduate Center'da Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapan Murat Karagöz, 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Asya ile İkili Siyasi İşler Dairesi'nde aday meslek memuru olarak kariyerine başladı. Karagöz, çeşitli görevlerin ardından 1998-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda 2. katip ve başkatip olarak görev yapmıştır.

2000-2004 yıllarında BM New York Daimi Temsiliği'nde başkatip ve müsteşar olmuş, 2004-2006 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Tuygan'ın Özel Müşavirliği'nde daire başkanı ve özel müşavir olmuştur. 2006-2009 yılları arasında Vaşington Büyükelçiliği müsteşarı ve 1. müsteşarı olarak görevini yürütmüştür. 2009-2013 yıllarında Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür yardımcısı olmuştur. 15 Kasım 2013 - 1 Kasım 2016 tarihlerinde Ulan Bator Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

15 Kasım 2016 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Amman Büyükelçisi olmuştur. 27 - 29 Mart 2020 için planan ancak Corona salgını sebebiyle iptal olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) eş-koordinatörü olmuş 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 5 Kasım 200 Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüğoğlu’nun görevden alınmasıyla Enformasyon Genel Müdürlü oldu.