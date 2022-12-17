Murat İde açıkladı! İYİ Parti başörtüye özgürlüğe hayır mı diyecek?

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Anayasa değişikliği tutumuna ilişkin açıklamasında, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, yeni anayasa konusunda ‘evet’ yönündedir." dedi.

Halk TV canlı yayınında İP'li Zorlu'nun açıklamaları değerlendirildi.

Sözlerinden aklının 28 Şubat'ta kaldığı anlaşılan Halk TV yorumcusu Mehmet Tezkan, "Oraya konulan şey peçe, burkaya kadar gider. Çünkü herkes kendi inancı doğrultusunda kılık-kıyafet giyer. Bu şekilde birisi burka giyer, birisi kara çarşaf giyer, birisi başörtüsü takar, birisi türban. Bu yüzden böyle bir Anayasa maddesi olmaz. 'Hayır' denmeli." ifadelerini kullandı.

Tezkan ardından, Zorlu tarafından İYİ Parti adına yapılan açıklamayı eleştirdi.

Tezkan, şunları söyledi:

Benim burada eleştirdiğim İYİ Parti'nin tutumudur. İYİ Parti Sözcüsü çıktı dedi ki "Burada riskli hususlar var ama biz evet diyeceğiz." İYİ Parti riskli hususları açıklamak zorunda. Nedir o riskler? Bakın, korkak siyaset olmaz.

Tezkan'ın sözlerinden sonra konuşan İsmail Saymaz ise Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde tarafından kendisine mesaj gönderildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Murat İde diyor ki "Evet vereceğiz demiyoruz. Partimizdeki temayül o yönde ve tartışacağız diyoruz. Diğer taraftan Anayasa oylamasında Grup kararı alınamaz. Dolayısıyla böyle bir kararımızın olduğu söylenemez. Aynen Tezkan'ın dediği gibi Meclis'te bunu konuşacağız."