Murat Hazinedar'dan CHP'ye 'beni sattınız' isyanı!

Geçtiğimiz yıl CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yolsuzluk iddialarıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tekrar adaylık için adı geçmiyor

O tarihten bu yana görevde bulunmayan Hazinedar'ın adı tekrar Beşiktaş Belediye Başkanlığı için telaffuz edilmiyor.

CHP'ye 'sahip çıkmadınız' isyanı

Sessizliğini koruyan Murat Hazinedar, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla partisine bana sahip çıkmadınız söyleminde bulundu. Hazinedar'ın yaklaşan seçimler öncesinde adı adaylık için geçmezken sahip çıkılmamadan yakınması ise dikkatlerden kaçmadı.