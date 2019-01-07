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Murat Hazinedar'dan CHP'ye 'beni sattınız' isyanı!

Yolsuzluk iddialarıyla görevinden uzaklaştırıldıktan sonra partisinin tekrar aday göstermediği CHP'nin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'ye 'beni sahipsiz bıraktınız' siteminde bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
Murat Hazinedar'dan CHP'ye 'beni sattınız' isyanı!

Geçtiğimiz yıl CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yolsuzluk iddialarıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tekrar adaylık için adı geçmiyor

O tarihten bu yana görevde bulunmayan Hazinedar'ın adı tekrar Beşiktaş Belediye Başkanlığı için telaffuz edilmiyor.

CHP'ye 'sahip çıkmadınız' isyanı

Sessizliğini koruyan Murat Hazinedar, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla partisine bana sahip çıkmadınız söyleminde bulundu. Hazinedar'ın yaklaşan seçimler öncesinde adı adaylık için geçmezken sahip çıkılmamadan yakınması ise dikkatlerden kaçmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
  1. CHP
  2. Battal İlgezdi
  3. Murat Hazinedar

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