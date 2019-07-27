Murat Dedeman vefat etti Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman hayatını kaybetti.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürüten Murat Dedeman, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı. Murat Dedeman’ın cenazesi bugün Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek.



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