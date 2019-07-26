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Murat Dedeman kimdir nerelidir? Murat Dedeman öldü mü?

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgiliTUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür. Peki Murat Dedeman kimdir nerelidir? İşte Murat Dedeman hayatı ve biyografisi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:40
Murat Dedeman kimdir nerelidir? Murat Dedeman öldü mü?

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili  TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür. Peki Murat Dedeman kimdir nerelidir? İşte Murat Dedeman hayatı ve biyografisi.

Murat Dedeman kimdir?

Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji mezunu olan Murat Dedeman yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır. Murat Dedeman, üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılarak, uzun yıllar Dedeman Topluluğu’nun çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1992 yılından bu yana da Dedeman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Dedeman Topluluğu, otelcilik ve madencilik alanlarına odaklanmış, bu alanlarda istihdam ve değer yaratan yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir. Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili  TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür. Ayrıca Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği,  TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi çeşitli sosyal, sportif ve kültürel dernek ve vakıflara da üyedir. 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:40
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