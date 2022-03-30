Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç nereli kaç yaşında? Murat Dalkılıç CHE şarkısı

Dine, diyanete, Kur’an’a, peygamberlere dil uzatan sözde sanatçılar kendilerini kusmuklarıyla teşhir ediyor. Sezen Aksu’nun magazin camiasından bir lağım daha patladı. Murat Dalkılıç adlı sözde sanatçı, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya dil uzatacak kadar pervasızlaştı.

Murat Dalkılıç CHE Hz Adem (a.s) Hz. Havva şarkı sözleri

Murat Dalkılıç son çalışması ‘CHE’ isimli şarkıda, Kur’an’da isimleri saygı ile anılan Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili “Bi bakmışız halayda, mendilleri elinde sol başta, Ademle Havva” ifadelerine yer verdi.

Murat Dalkılıç kimdir?

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir), ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, İzmir'de doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı ve çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıktı. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görerek tamamladı.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla, 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümünü ayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Söztde sanatçı Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.