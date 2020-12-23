Murat Can Ünverdi; Kapatılan hesapları açan adam

Hesap kapandığı zaman ise, eğer yollarını bilmiyorsanız, hesabınıza tekrar ulaşmak da mümkün olmuyor. Kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler olduğu gibi, sizi aşan durumlarda destek alabileceğiniz, Murat Can Ünverdi, bu konudaki başarısını ve kapanan Instagram hesabınızı açmanızı sağlıyor.

Instagram Hesabınız Kapanırsa Telaşlanmayın

Instagramda mavi tik almayı başaran ve üstelik bunu aynı hesaba 2 kere almayı başaran tek adam olmayı sürdüren Ünverdi; çalışmalarına organik büyümeyi de katarken, müşterilerinin sosyal medyada konumlarını, hashtaglerle öne çıkararak, sosyal medya gündeminden düşmemeyi başarıyor. Aynı zamanda kapanan Instagram hesabınızı, kısa süreler içinde tekrar kullanıma açılmasını sağlayan genç sosyal medya patronu, yaptığı çalışmalarla hem müşterilerinin memnuniyetini kazanırken diğer yandan başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Instagram hesabınız kapandığında;

İlk adım, hesabınızın neden kapandığını bilmektir.

Hesabın neden kapandığını öğrenmek için, e-posta adresi kontrol edilir.

E-postanızda hesabınızın neden kapandığıyla ilgili bilgilendirme mesajı bulunur.

Çoğunlukla Instagram hesapları “hesabın hüküm ve şartlarımızın ihlal edilmesi dolayısıyla kapatıldı” mesajı gelir. Böyle bir mesaj karşısında Instagram ekibine “Instagram hesap açma” başvurusunda bulunulur. Genellikle 24 ila 72 saat içinde talebinize karşılık gelir.

Instagram Hesabının Fotoğraf Yüzünden Kapanması

Instagram hesaplarında eğer kurallara uygunsuz davranıldığından dolayı kapatılmışsa ve profil resminiz yoksa, kapanan hesabı açma talebi reddedilir. Bunun yanında Instagram hesabının, hali hazırda mevcut fotoğraf yüzünden kapatılması da söz konusudur. Hesabın bu sebepten ötürü kapanması durumunda, talep oluşturmalı ve tüm prosedürler yerine getirilmelidir. Kimlik doğrulama ve hesap güvenliği için, her bir bilginin net ve açık olması gerekir.

Hesap Açma Talepleri Her Zaman Kabul Edilmiyor

İster yüklü fotoğraf yüzünden ister kurallara uygun olmayan davranışlar yüzünden kapatılmış olsun. Kapanan Instagram hesaplarının yeniden açılması başvuruları, her zaman kabul görmüyor. Bazı hesaplarda sadece istek formu doldurmak ve cevap beklemek yeterli olmuyor ve bu yüzden profesyonel destek almak gerekir. Bu konuda kendini ispatlamış, sosyal medya uzmanı Murat Can Ünverdi, kısa sürede sizin adınıza işlemlerinizi tamamlayarak, hesabınızın açılmasını sağlıyor.