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Gündem Murat Boz'dan tuhaf "Diyanet" çıkışı! Seni kim gaza getirdi aslanım
Gündem

Murat Boz'dan tuhaf "Diyanet" çıkışı! Seni kim gaza getirdi aslanım

Diyanet’in, depremle bir defa daha gündeme gelen evlat edinmeyle ilgili sorulara verdiği cevaplar, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde çarpıtılırken, İslam düşmanı medyanın gazına gelenler kervanına Murat Boz da katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:35:00 -
Murat Boz'dan tuhaf "Diyanet" çıkışı! Seni kim gaza getirdi aslanım

Diyanet’in, depremle bir defa daha gündeme gelen evlat edinmeyle ilgili sorulara verdiği cevaplar, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde çarpıtılırken, İslam düşmanı medyanın gazına gelenler kervanına Murat Boz da katıldı.

"Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor" diyerek algı operasyonlarına ne kadar kolay kapıldığını gözler önüne seren Boz, Diyanet'e tepki göstererek, "İnsanın boğazı düğümleniyor. Diyanetin bu açıklamalarını kabul edebilmemiz mümkün değil" dedi.  ö

 

 

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Yorumlar

Mustafa

Murat yorumlarına dikkat et yanı ağızdan çıkanı kulağın iyi duysun yoksa bir anda yok olursun böyle gaza gelmeni kimler söylediğini bilmem ama söylediklerin doğru değildir

DİYİYOR

BAŞKA CEVAP VERİLECE YÖNTEMİ YOKTA OLABİLİR DİYİYOR
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