Murat Başoğlu gözaltına alındı
Yaşadığı rezil ilişkiyle gündeme gelen Murat Başoğlu, eski eşini ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.31 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
Öz yeğeniyle yaşadığı rezil ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı
50 yaşındaki Murat Başoğlu'nun Bodrum'da geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile ilişki yaşadığına dair skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Çirkin olayın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.
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