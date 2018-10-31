Murat Başoğlu gözaltına alındı

Öz yeğeniyle yaşadığı rezil ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı

50 yaşındaki Murat Başoğlu'nun Bodrum'da geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile ilişki yaşadığına dair skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Çirkin olayın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.