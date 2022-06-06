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Medya Murat Bardakçı'dan bomba Ayasofya yazısı! Bu gaza gelmeyin
Medya

Murat Bardakçı'dan bomba Ayasofya yazısı! Bu gaza gelmeyin

Ayasofya’nın yeniden cami olmasını hazmedemeyen bazı Batılıların, asıl fikirlerini gizleyip, bin küsur senelik binanın kalabalık yüzünden zarar gördüğünü söyleyerek “Tedbir de tedbir!” diye tutturduğunu, bu zihniyetin içerideki gönüllü sözcülerinin de aynı sözleri tekrar edip durduğunu belirten Murat Bardakçı, "Bu gaza gelmeyin! Ayasofya’da ziyaretçi sayısına sınır getirmek, yani 86 sene boyunca ibadete kapalı olan bir ibadethanede 'İçeriye ancak şu kadar kişi girebilir' gibisinden bir uygulamaya girişmek 'tedbir' değil, 'kısıtlama'dır!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 10:34:00 -
Murat Bardakçı'dan bomba Ayasofya yazısı! Bu gaza gelmeyin

Ayasofya’nın yeniden cami olmasını hazmedemeyen bazı Batılıların, asıl fikirlerini gizleyip, bin küsur senelik binanın kalabalık yüzünden zarar gördüğünü söyleyerek “Tedbir de tedbir!” diye tutturduğunu, bu zihniyetin içerideki gönüllü sözcülerinin de aynı sözleri tekrar edip durduğunu belirten Murat Bardakçı, "Bu gaza gelmeyin! Ayasofya’da ziyaretçi sayısına sınır getirmek, yani 86 sene boyunca ibadete kapalı olan bir ibadethanede 'İçeriye ancak şu kadar kişi girebilir' gibisinden bir uygulamaya girişmek 'tedbir' değil, 'kısıtlama'dır!" dedi. Bardakçı, "Ziyaretçi kalabalığı şayet binalarda yıkılma tehlikesine sebep olsa idi, Vatikan’ın Sen Piyer’i çoktaaaan enkaza dönerdi!" ifadelerini kullandığı Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ayasofya’nın kapısından ve duvarlarından parçalar kopartıldığının farkedilmesi üzerine kopan yaygara devam ediyor!

Ziyaretçi kalabalığının binaya zarar verdiği, çözüm olarak da gelenlerin içeriye gruplar halinde alınması ve kalabalığın engellenmesi gerektiği konuşuluyor. Ayasofya’nın yeniden cami olmasını hazmedemeyen bazı Batılılar da asıl fikirlerini gizliyor, bin küsur senelik binanın kalabalık yüzünden zarar gördüğünü söyleyip “Tedbir de tedbir!” diye tutturuyor ve bu zihniyetin bizdeki gönüllü sözcüleri aynı sözleri tekrar edip duruyorlar...

Bu gaza gelmeyin! Ayasofya’da ziyaretçi sayısına sınır getirmek, yani 86 sene boyunca ibadete kapalı olan bir ibadethanede “İçeriye ancak şu kadar kişi girebilir” gibisinden bir uygulamaya girişmek “tedbir” değil, “kısıtlama”dır!

Tedbir içeride alınır, meselâ duvarların önüne boydan boya kordon konup tırtıklamanın önüne geçilir, hâlen restorasyon sebebi ile kapalı olan üst kattaki galeriler açıldığı zaman da aynı uygulama yapılır, şu anda zaten mevcut olan sivil memur sayısı da gerektiği takdirde arttırılır, bu ve bu gibi başka tedbirlerle kapılara ve duvarlara verilen zararın son bulması değil ama en aza indirilmesi sağlanabilir.

Ziyaretçi kalabalığı şayet binalarda yıkılma tehlikesine sebep olsa idi, Vatikan’ın Sen Piyer’i çoktaaaan enkaza dönerdi!"

 

 

 

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