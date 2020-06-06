Murat Bardakçı'dan 'Ayasofya' ayarı

Tarihçi Murat Bardakçı'nın Ayasofya ile ilgili olay sözleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bardakçı Ayasofya'nın acil olarak müze sınıfından çıkarılıp cami olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söylemiş, gerekçesini de, Ayasofya'nın İstanbul'un fethini sembollemesi olarak açıklamıştı.

Hakan Çelik, Bardakçı'nın sözlerine karşı çıkarak "80 bin cami var, yetmiyor mu?" diye bir soru sorunca, Murat Bardakçı da muhteşem bir cevapla konuyu kapatmıştı:

"Sayıyla, adetle sembolü karıştırmayın. İslamiyet'te kılıç hakkı diye bir şey vardır. Ayasofya da bir kılıç hakkıdır. '80 bin cami var' diyorsunuz. Hangisi İstanbul'un fethinin sembolü, göstersenize bana. Sen de eskiden böyle gazeteci değildin. İstanbul'un fethini simgeleyen başka bir cami yoktur. O camiyi kapalı tutamazsınız kardeşim. Birilerine niye batıyor Ayasofya'nın cami olması? Bu fetih sembolü."