  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Murat Bardakçı'dan 'Ayasofya' ayarı

Tarihçi Murat Bardakçı'nın Ayasofya ile ilgili sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:56:00 -

Tarihçi Murat Bardakçı'nın Ayasofya ile ilgili olay sözleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bardakçı Ayasofya'nın acil olarak müze sınıfından çıkarılıp cami olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söylemiş, gerekçesini de, Ayasofya'nın İstanbul'un fethini sembollemesi olarak açıklamıştı.

Hakan Çelik, Bardakçı'nın sözlerine karşı çıkarak "80 bin cami var, yetmiyor mu?" diye bir soru sorunca, Murat Bardakçı da muhteşem bir cevapla konuyu kapatmıştı:

"Sayıyla, adetle sembolü karıştırmayın. İslamiyet'te kılıç hakkı diye bir şey vardır. Ayasofya da bir kılıç hakkıdır. '80 bin cami var' diyorsunuz. Hangisi İstanbul'un fethinin sembolü, göstersenize bana. Sen de eskiden böyle gazeteci değildin. İstanbul'un fethini simgeleyen başka bir cami yoktur. O camiyi kapalı tutamazsınız kardeşim. Birilerine niye batıyor Ayasofya'nın cami olması? Bu fetih sembolü."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı