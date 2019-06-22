Murat Alan'ı darbeden 4 kişi serbest!

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Yargıdan skandal karar... Karanlık odakların hedef göstermesi sonucu Haber Müdürümüz Murat Alan’a 6 yaşındaki oğluyla cuma namazına giderken saldıran 4 alçak serbest bırakıldı.

Bu nasıl adalet!

14 Haziran’da Gaziosmanpaşa’da cuma namazı için evinden çıkan Alan’a bıçak ve beyzbol sopasıyla saldıran Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. isimli zanlılarla ilgili Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’nden skandal bir karar çıktı. Alan’ı öldürmeye teşebbüs eden ve 18 Haziran’da haklarında tutukluluk kararı verilen 4 zanlı, 20 Haziran itibariyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadece 2 gün tutuklu kalan eli kanlı saldırganlar, artık toplum içine karıştı.

Adli Tıp’ın skandal raporu

Mahkemenin kararında Adli Tıp Raporu’nun etkili olduğu öğrenildi. Adli Tıp’ın; başına sopa darbeleri alan, eli parçalanan, ayakta zor durabilen Murat Alan’ın yaralanmasının “basit ve hafif” olduğu yönünde mahkemeye rapor sunduğu kaydedildi. Rapor dolayısıyla olayı “basit adli vaka” olarak değerlendiren mahkemenin haksız kararı utanç vesikası olarak tarihe geçti.

Mahkemede kıvırmışlardı

Alan’a öldürmek için saldıran 4 kiralık alçak, ifadelerinde saldırının planlı olmadığı yalanını öne sürmüştü. Emniyet’in tek tek yakaladağı Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. isimli zanlılar, Ankara’da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul’a geldiklerini itiraf etmişti. Terörist kılıklı alçaklar, yoldan geçerken Alan’ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini iddia etmişlerdi. Beyzbol sopası, muşta ve bıçağı neden taşıdıklarını ise ifade edememişlerdi.