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Murat Alan'ı darbeden 4 kişi serbest!

Haber Müdürümüz Murat Alan’ı öldüresiye darbeden Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö. ve Savaş K. isimli zanlıların sadece iki gün tutuklu kalması tepki çekti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:30
Murat Alan'ı darbeden 4 kişi serbest!

 Haber Merkezi 

Yargıdan skandal karar... Karanlık odakların hedef göstermesi sonucu Haber Müdürümüz Murat Alan’a 6 yaşındaki oğluyla cuma namazına giderken saldıran 4 alçak serbest bırakıldı.

Bu nasıl adalet!

14 Haziran’da Gaziosmanpaşa’da cuma namazı için evinden çıkan Alan’a bıçak ve beyzbol sopasıyla saldıran Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. isimli zanlılarla ilgili Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’nden skandal bir karar çıktı. Alan’ı öldürmeye teşebbüs eden ve 18 Haziran’da haklarında tutukluluk kararı verilen 4 zanlı, 20 Haziran itibariyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadece 2 gün tutuklu kalan eli kanlı saldırganlar, artık toplum içine karıştı.

Adli Tıp’ın skandal raporu

Mahkemenin kararında Adli Tıp Raporu’nun etkili olduğu öğrenildi. Adli Tıp’ın; başına sopa darbeleri alan, eli parçalanan, ayakta zor durabilen Murat Alan’ın yaralanmasının “basit ve hafif” olduğu yönünde mahkemeye rapor sunduğu kaydedildi. Rapor dolayısıyla olayı “basit adli vaka” olarak değerlendiren mahkemenin haksız kararı utanç vesikası olarak tarihe geçti.

Mahkemede kıvırmışlardı

Alan’a öldürmek için saldıran 4 kiralık alçak, ifadelerinde saldırının planlı olmadığı yalanını öne sürmüştü. Emniyet’in tek tek yakaladağı Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. isimli zanlılar, Ankara’da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul’a geldiklerini itiraf etmişti. Terörist kılıklı alçaklar, yoldan geçerken Alan’ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini iddia etmişlerdi. Beyzbol sopası, muşta ve bıçağı neden taşıdıklarını ise ifade edememişlerdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. cuma namazı
  4. Haber Müdürümüz Murat Alan
  5. Gaziosmanpaşa
  6. Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği
  7. Serdar A
  8. Bayram G
  9. Ferhat Ö
  10. Savaş K.
  11. Adli Tıp Raporu
  12. Beyzbol sopası
  13. Murat Alan'a saldırı

YORUM YAZ

  • Musluman konukMusluman konuk33 dk önce
    Herkesin adalete ve adaletli bir duzene ihtiyaci var. Yasanan bu vaka geldigimiz durumun vehametini gosteriyor. Yapilan saldirinin planli bir saldir oldugu asikar, talimati hangi merkezler planladi ve emri kim verdi konusu arastirilarak ortaya cikarilmazsa bizi cok karanlik gunler bekliyor demektir. Sayin Akit yoneticileri yasadiginiz bu aci tecrube size de ders olmali, köru körune bir kesimi destekleyip yanlislarini görmezden gelmeyin, gün gelir bu yanlış düzen size de zarar verir. Rabbim bizi adaletten uzaklaştirmasin.
  • Yusuf İbrahimYusuf İbrahim53 dk önce
    Mahkeme , ''bunların cezasını dışarıda siz verin ! '' diye bu kararı almış olabilir mi acaba ?
  • takiitakii55 dk önce
    ESKİDEN MUAMMER AKSOY CİNAYETİ ABDİ İPEKÇİ CİNAYETİ UĞUR MUMCU CİNAYETİGAZETE GAZETESİ SAMİ BAŞARAN CİNAYETİ DAHA BİRÇOKLARI SALDIRILAR MURAT ALANA OLDU DETAYLI İNCELENMELİ ESKİDEN ABDU İPEKÇİ UĞUR MUMCU CİNAYETLERİNE ZATEN ŞUNCU BUNCU DAMGASI VURULARAK ÜSTÜ KAPATILMŞTIBU OLAYIN ÜZERİNE İYİCE DURULMALI ARAŞTIRILMALI GERÇEK FAİLLER FALLERİN ARMASINDAKİ GÜÇİYİ ARAŞTIRILMALI ÇÜNKÜ ŞU DURUM İYİ BİLİNMELİABD VE BATI PETROL ÜLKELERİNEGİRİCEKLERİ ZAMAN TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERDE HÜKÜMET DEĞİŞİMİNE GİDERLERYILLARCA BU BÖYLE
  • önce vatanönce vatan57 dk önce
    mesela hakimin bir akrabasına bir tokat at emin ol 6 ay içerdesin o hakim savcı adli tıp maşa fetö elemanlarıdır
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Adam dövmek serbest anlaşılan.
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Bu mu adaletiniz? İnsan öldükten sonra mı cezalandırıyorsunuz.
  • POLATPOLAT1 sa önce
    MHP'li oldukları için serbest bırakılmış olabilirler mi?
  • sincarsincar1 sa önce
    Bunları salıverenler aynı şekilde vahşice dövülürse, bakalım yine salıverecekler mi acaba? Adalete olan güveni sıfıra indirdiler. Yazık kıymayın ey hakimler bu ülkeye yazık.
  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    O raporu veren şahısi bulup aynı basit! yaralamadan nasiplendirin arkadaş
  • Mustafa cengizMustafa cengiz1 sa önce
    Kaç senedir iktidardakiler neden adam gibi bir adalet tesis etmezler acaba aklım almıyor,zalimleri besleyen büyüten bu adalet sistemine neden el atmazlar.
  • ........1 sa önce
    Yargı kemalist terör örgütünün kontrolünde
  • SelçukluSelçuklu1 sa önce
    Hiim demek bizde birilerinin kafasınj gözünü kırsak cezası bu kadarmıymış!
  • DadasDadas1 sa önce
    Cinayete tam teşebbüs ve çete pilanlı . Muz cumhuriyeti....fetocu hakim ve savcılar..... ne hale getirdiler devleti.... bu namussuz savcı ve hakim derhalgörevden atılmalı derhal.....Bunların enaz 20 şer yıl ceza almaları lazım ya

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