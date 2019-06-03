Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

Akit TV’de ekrana gelen, Sabri Balaman’ın sunduğu Ters Kutuplar adlı programda, Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı’nın Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı, diktatörlüğe doğru gittiği ve FETÖ’yle işbirliği yapıldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren gazeteci yazar Murat Alan, Ergenekoncu ve FETÖ’cülerin AK Parti döneminde Silivri ve Sincan Cezaevlerine konulduğunu, bu iktidar döneminde askerin görev tanımına uygun hareket ettiğini söyledi. Soner Yalçın’ın operasyonel sitesi Oda TV ise, Murat Alan’ın sözlerini cımbızlayıp sadece 20 saniyelik bölümünü vererek, “Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hakaret etti” şeklinde haber yaptı.

FETÖ ve ETÖ aynı anda Alan’a saldırdı

FETÖ ve ETÖ işbirliğini deşifre eden bir başka çarpıcı nokta daha ortaya çıktı.

Ergenekon sanıklarının karanlık odası Oda TV’nin haberi ile FETÖ’cülerin “kaçsaatoldu” isimli sosyal medya hesabının paralel hareket ettiği belirlendi. FETÖ’cü sosyal medya hesaplarıyla Oda TV’nin görüntü servisinin aynı anda yapıldığı, ABD’den açılan FETÖ’cü bot hesaplarının her iki haber linkini aynı anda paylaşmaya başladığı ifade edildi. Programın üzerinden bir gün geçtikten sonra her iki çetenin eş zamanlı saldırısı yapılan işbirliğini açıkça ortaya koydu.

Terör ittifakı hedef saptırıyor!

Yeniakit.com.tr’ye konuşan gazeteci yazar Murat Alan, “sözlerimizin nasıl cıbızlandığı ortada. Yaklaşık 9 dakikalık tartışmanın 20 saniyesini cımbızlayan FETÖ’cü ahlaksızlar ve suç ortağı eski Türkiye artıklarının algı yönetimi. Sözlerimin tamamına bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan, MGK’da parmak sallayan, tehdit edenleri kast ettiğim ortada. “Eşinin başını açmazsa benim başbakanım olmaz” diyen kimse.. Emine Erdoğan hanımı GATA’ya almayan kimse, bu ülkenin başbakanını selamlamamak için sıradan çıkan kimse, 15 Temmuz’da bu ülkenin vatandaşına bomba atan kimse işte onları hedef alan bir cümle. Kandil'den medet uman, bu ülkenin Genelkurmay Başkanını 15 Temmuz’da rehin alan zihniyet cımbızladıkları sözlerle olayı saptırıp Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve komuta kademesini hedef almışım gibi bir algı oluşturuyor.” dedi

Soner Yalçın’ın içini acıtmış olmalı..

Karanlık Oda’nın kurucusu Soner Yalçın, e-muhtıra veren, milletin seçtiği hükümete sözde laiklik uyarıları yapan, 27 Mayıs darbesinden bu tarafa milli iradeye vesayet uygulayan darbeci generallere her daim sahip çıkmıştı. Murat Alan’ın darbeci generallere yönelik ifadeleri darbe destekçisi Soner Yalçın’ın içini acıtmış olmalı ki karanlık elemanlarına yalan haber yazdırmayı tercih etti.

Ali Tarakçı’nın Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı ve diktatörlüğe gittiği yönündeki ifadelerini görmezden gelen darbe destekçisi Odacılar, Murat Alan’ın ifadeleri üzerinden algı yapmaya çalıştı.