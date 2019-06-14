Murat Alan'a saldıran teröristlerin nereden geldikleri ortaya çıktı

yeniakit.com.tr

Akit TV’de katıldığı Ters Kutuplar programında ETÖ ve FETÖ’cü generaller hakkında söylediği sözler nedeniyle günlerdir hedef haline getirilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a bugün Cuma namazına gittiği sırada saldırı düzenlendi. Günlerdir, FETÖ’cülerin ve Kemalistlerin linç kampanyasına maruz kalan Alan’a yönelik saldırıda detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Magandalar Ankara’dan geldi

Murat Alan’a yönelik saldırıdan önce Alan’a pusu kurulduğu ortaya çıkarken, saldırının tamamen organize bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Olay sonrası Emniyet birimleri saldırıyı düzenleyen 4 magandayı teşhis etti. Saldırganların Ankara’dan İstanbul’a geldiği ve F.O ismine kayıtlı AUDİ marka bir otomobil ile olay yerine geldikleri de tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın Ankara plakasına kayıtlı olduğu da görüntülere yansıdı.

İşte saldırıda kullanılan araç

Magandalar gözaltında

Alan’a yönelik linç girişimi sonrası Asayiş şube ekipleri, saldırıyı düzenleyen 4 magandayı gözaltına aldı.

Odatv, FETÖ ve Kemalistlerin tahrik ettiği teröristlerin saldırısına uğrayan Murat Alan'dan ilk açıklama!

Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler

AK Partili Mehmet Metiner: Murat Alan'a yapılan saldırı asla kabul edilemez

Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltında

Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!