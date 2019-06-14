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Murat Alan'a saldıran teröristlerin nereden geldikleri ortaya çıktı

FETÖÖ, Oda tv ve Kemalistlerin hedef göstermesi sonrası bugün Cuma namazı çıkışı Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a saldıran magandaların Ankara plakasına kayıtlı bir araçla olay yerine geldikleri ortaya çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 17:05
Murat Alan'a saldıran teröristlerin nereden geldikleri ortaya çıktı

 yeniakit.com.tr 

Akit TV’de katıldığı Ters Kutuplar programında ETÖ ve FETÖ’cü generaller hakkında söylediği sözler nedeniyle günlerdir hedef haline getirilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a bugün Cuma namazına gittiği sırada saldırı düzenlendi. Günlerdir, FETÖ’cülerin ve Kemalistlerin linç kampanyasına maruz kalan Alan’a yönelik saldırıda detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Magandalar Ankara’dan geldi

Murat Alan’a yönelik saldırıdan önce Alan’a pusu kurulduğu ortaya çıkarken, saldırının tamamen organize bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Olay sonrası Emniyet birimleri saldırıyı düzenleyen 4 magandayı teşhis etti. Saldırganların Ankara’dan İstanbul’a geldiği ve F.O ismine kayıtlı AUDİ marka bir otomobil ile olay yerine geldikleri de tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın Ankara plakasına kayıtlı olduğu da görüntülere yansıdı.

İşte saldırıda kullanılan araç

Magandalar gözaltında

Alan’a yönelik linç girişimi sonrası Asayiş şube ekipleri, saldırıyı düzenleyen 4 magandayı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:05
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