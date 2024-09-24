Murat Alan, Erdoğan'ın ABD temaslarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD temaslarını yakından takip eden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Erdoğan’ın temaslarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York’a gitti. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasından önce çok sayıda ülke lideriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarını bir dizi gazeteci de takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini takip eden gazetecilerden olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV’de canlı yayına katıldı.
Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temaslarını değerlendirdi.