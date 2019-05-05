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Muradiye Şelalesi cıvıl cıvıl

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve Ramazan ayı nedeniyle adeta dolup taştı.

05 Mayıs 2019 Pazar 13:18
Muradiye Şelalesi cıvıl cıvıl

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve Ramazan ayı nedeniyle adeta dolup taştı.


Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, bu yıl da havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ramazan ayına girmeden güzel havanın keyfini mangal yakarak halay çeken vatandaşlar, gönüllerince eğlendiler. Çocuklar ise salıncaklarda sallanarak eğlenmenin keyfini çıkardılar.


Çevre illerden ilk kez gelen vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekerek aileleriyle güzel vakit geçirdiler. Kayseri’den geldiğini belirten Hakkı Özşahin isimli vatandaş, bu bölgeye ilk kez geldiğini ifade ederek, “Buraların bu kadar güzel olduğunu tahmin bile etmezdim. Bu güzelliği görünce ben de çok mutlu oldum. Burada kızım ve damadım var. Devlet memuru, biz de eşimle hem ziyaret hem de buraları görmek için geldik, iyi ki de gelmişiz. Çok beğendim, doğuda böyle güzelliklerin olduğunu hiç bilmiyordum. Hep güzelliklerin Ege’ye mahsus olduğunu biliyordum, ama hiç de öyle değilmiş. Gerek Van olsun gerek Muradiye Şelalesi olsun gerçekten gezilecek yerlerdir. Her yer cıvıl cıvıl, millet eğleniyor. Buradaki insanların yüzü gülüyor. Bu eğlenen insanları görünce biz de mutlu olduk. Doğu böyle ise daha gerisine laf kalmaz diye düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:18
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