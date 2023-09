Muradiye OSB kendi kaynağını kendi üretiyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’ne (MUOSB) toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Muradiye OSB’nin kendi kaynağını kendisinin ürettiğini belirten MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, altyapı için sanayiciden tek kuruş alınmadığının altını çizerken, açılışı gerçekleştirilen 155 sanayi dükkândan oluşan ticaret merkezinin geliri ile Muradiye OSB’nin 20 yıllık altyapı sorununa neşter vurulduğunu belirtti.

Manisa’da 2020 yılında kurulan Muradiye OSB hızla büyüyerek hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunuyor. Muradiye OSB’de yapımı tamamlanan 155 sanayi dükkanından oluşan ticaret merkezi, bölgede son bir yılda açılan fabrikaların açılışı gerçekleştirilirken, Uzunburun genişleme alanında parsel tesviye çalışmaları başladı ve Muradiye OSB-Yunusemre Kaymakamlığı Afet Acil Durum Timi protokolü de imza altına alındı.

“Biz sanayi parsellerimizin elden ele dolaşmasını istemiyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, “Bugün verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşadığımız bir gündür. Bugün Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türk sanayisine armağan edeceğimiz yatırımlara başlayacağımız bir gündür. Bölgemizin kronikleşen birçok sorununu 2 yıl gibi kısa bir sürede çözüm noktasına getirmeyi başardık. Bölgemiz imara açıldığından bugüne çok büyük elektrik sorunlarıyla boğuştu. Yaptığımız yoğun görüşmeler sonucu EPDK’nin talimatıyla Gediz Elektriğe yatırım kararı aldırmayı başardık. Gediz Elektriğin 2 yıl önce başlayan yatırımları 100 milyon TL’yi geçti. Biz bölgemizi rant kapısı olmaktan çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz ve bu konuda çok kararlıyız. Bu durum bazı çevreleri çok rahatsız ediyor, bize küsen, darılan, hatta gönül koyanlar var. Kimse kusura bakmasın biz sanayi parsellerimizin elden ele dolaşmasını istemiyoruz. Yaptığımız devrim nitelikli imar planı sayesinde bölgemizi şaha kaldırdık. Yine ilklerin OSB’si olarak Türkiye’de ilk defa bir OSB sağlık koruma bantlarına yeşil bant ibaresi getirdi. Bu sayede bölgemiz 65 bin metrekare alan kazanmış oldu. Şu an açılışını yapacağımız 155 dükkan bu başarılı girişimin eseridir. Bu işe başladığımızda kasamızda sadece bir buçuk milyon TL paramız vardı. Büyük bir riske girerek 200 milyonluk bir projenin altına imza attık. ‘Bunların parası yok bunları bitiremezler.’ Hatta daha da ileri gittiler bunların ruhsatı yok kaçak, sakın oradan dükkan almayın’ dediler. Sanayicimiz bize güvendi ve dükkanların tamamı satıldı ve bu dükkanların tapularını veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi bu dükkanları da bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Hayal ettiğimiz her projeyi gerçekleştirdik”

Çok kısa sürede büyük işler başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Kıvırcık, “Villalar bölgesinde bir kuzey hattımız var. Orada da 2024 yılının ikinci çeyreğinde inşallah yeni bir projeye başlıyoruz. Oradaki konutlara uygun, dükkanlar, kreş, idari binalar, iş yerleri, spor salonu ve ayrıca bir meslek lisemiz olacak. Meslek lisesi yapmak için de önümüzdeki hafta Muradiye OSB Eğitim Vakfımızı kuruyoruz. Sanayicimizin teknik eleman açığını bir nebze olsun çözmek için çok kısa bir sürede başlayacağız. Yine kuzey hattımızda sağlık koruma bandı dediğimiz 35 metre genişliğinde 2 buçuk kilometre boyunca bir hattımız var. Orada da yürüyüş yolları, ıhlamur ormanları, koşu parkurları ve yeşil bitki örtüsü yapıyoruz bunun da projesi hazır ve önümüzdeki yıl başlayacağız. Bazıları hayal görüyorlar diyorlar evet biz önce hayal ediyoruz ardından da yapıyoruz. Hayal ettiğimiz her projeyi de gerçekleştirdik. Bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi alt ve üst yapı sorunuydu. Bunu yapmak için çok büyük bir bütçeye ihtiyaç vardı. Sanayiciden para toplamadan yapamazlar diyenlere inat bölgenin kaynaklarını kullanarak bu yatırımlara başladık. Bu dükkanlardan elde ettiğimiz yaklaşık 300 milyon TL’lik geliri hemen altyapıya aktardık. Eylül 2021 yılında başladığımız altyapı çalışmalarında 16 kilometre atıksu, 33 kilometre yağmursuyu, 23 kilometre temiz su, 93 kilometre data hattı, çevre düzenlemesi asfaltlarıyla birlikte inşallah bir yıl içinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Çok yakında OSB’miz yeşil bir OSB olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Türkiye’de bir ilk

Muradiye OSB olarak Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını anlatan Kıvırcık, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk defa ıslah organize sanayi bölgesi bir genişleme alanı yapıyor. Muradiye OSB Uzunburun genişleme alanı. Bu bölgede çok güzel bir OSB yapıyoruz. Her türlü tedarik zincirinin olduğunu bir bölge inşa ediyoruz. Burası Manisa sanayisini rahatlatacak bir proje. Küçük esnafımız, KOBİlerimiz, bir üst seviyeye çıkmak isteyen sanayicilerimiz buradan yer alabilecek. Şehrin dokusuna zarar veren, artık zamanla şehrin içine sıkışan plastik hurdadan hammadde üreten firmalarımızı buraya alıyoruz. Katı atık tesisimizin etrafına. Hiçbir sanayicimizi rahatsız etmeyecek şekilde OSB yönetmeliklerine uygun bir alan yapacağız onlara.”

“Muradiye OSB’ye her zaman destek olduk”

Muradiye ve çevre mahalleler ile OSB’de yapılan çalışmalara verdikleri desteklerden bahseden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Açılan her fabrika, her iş yeri, her ticaret merkezi, üretim, istihdam ve gelecek adına hem ülkemiz hem de milletimiz adına sevindirici gelişmelerdir. Muradiye ve çevre mahallelerimizin altyapı çalışmaları ve atıksu arıtma tesisi yapımı için 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapacağız. Muradiye Mahallemizin sorunlarını çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdürürken Muradiye OSB’nin yatırımlarına da her zaman destek olduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiğimiz üretken belediyecilik misyonumuzu üretime ve istihdama yatırım yapan değerli iş insanlarına da destekle güçlendiriyoruz” dedi.

“Bugün önemli bir işe imza atıldı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi:

“Muradiye OSB bugün 155 dükkanla beraber bu açığı giderme noktasında önemli bir işe imza attı. Yine yeni sanayi alanları oluştururken küçük ve orta ölçekli esnafımıza sahip çıkılması gerekiyor. Onları da uygun şartlarda yerlerini tahsis edip onların üretimlerine devam ettirip Manisa’ya katma değer sağlamasına destek vermemiz gerekiyor.”

“Manisa, yatırımcıların gözdesi”

Manisa’nın yatırımcıların gözdesi bir kent olduğunu kaydeden Manisa Valisi Enver Ünlü, “Türkiye Yüzyılı’nda değerli ve milli üretim yolunda gerçekleştirilen yatırımlar hem Manisa hem de ülkemiz adına çok kıymetli buluyorum. Yatırımcıların gözbebeği, gözdesi olmaya devam eden Manisa’da sanayi parseli talepleri her geçen gün artıyor. Bu da ilimizin bir cazibe merkezi olduğunun ve yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğinin en güzel göstergesidir” diye konuştu.

MUOSB Afet Acil Timi faaliyete geçti

Programda ayrıca Kahramanmaraş depreminin akabinde Manisa Valiliği himayesinde Yunusemre Kaymakamlığı, Muradiye OSB ve AFAD Manisa İl Müdürlüğü arasında geliştirilen Afet Acil Timi projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Afet Acil Durum Timi fabrikalardaki çalışanların gönüllülük esası ile dahil olduğu arama kurtarma timi gerek yerelde gerekse ülke genelindeki afetlerde görev alacak. Muradiye OSB tarafından temin edilen teçhizat ivedilikle afet bölgesine sevk edilecek.

Muradiye OSB’nin Uzunburun genişleme alanında parsel tesviye ve yol çalışmalarının da başladığı programda canlı yayınla Uzunburun’a bağlantı yapıldı. Uzunburun’dan canlı bağlantı sağlanarak, son bir yılda bölgede açılan fabrikalar, 155 dükkanın açılışı ile birlikte eş zamanlı olarak Uzunburun genişleme alanında parsel tesviye çalışmalarına başlandı.

OSB’nin konutlarla doğrudan temasının önüne geçilecek

Törende ayrıca, Muradiye OSB’nin gelecek 2 yılda kavuşacağı çehre tanıtıldı. Konutlarla OSB arasında kalan yaklaşık 2 kilometrelik alanda yapılacak olan okul, kreş, sosyal tesisler, cami ve ıhlamur ormanı tanıtıldı. OSB’nin konutlarla doğrudan temasını kesecek aynı zamanda bölge halkının kullanımına açık olacak alanların Manisa’ya katma değer kazandıracağı belirtildi.

Açılışa Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Millet Vekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, vali yardımcıları, il müdürleri, ilçe kaymakamları, cumhur ve millet ittifakı il ve ilçe başkanları, oda ve borsa başkanları, dükkan sahipleri ve sanayiciler katıldı.