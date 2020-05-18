  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını

Bağkur'dan ne zaman emekli olurum? SGK Bağkur erken emeklilik son dakika

Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Kasko kaça yapılır?
için kalan
Aktüel

Muradiye Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine destek

Van’ın Muradiye İlçe Müftülüğü, korona virüsü salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:56:31 -
Muradiye Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine destek

Van’ın Muradiye İlçe Müftülüğü, korona virüsü salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor.


“Gönüller Sevgi Dolsun, Mazlum Yüzlerde Tebessüm Olsun” şiarıyla yola çıkan Muradiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ekipler, ilçedeki yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, kendilerine emanet edilen yardımları tek tek evlere teslim ediyor. Ekipler, ‘Allah’ın en sevdiği iş, bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir’ diyerek yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı