0553 313 94 23

Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.


Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yasaklı dönemde inci kefalini avlamaya çalışan illegal avcılara yönelik çalışmalar geceli gündüzlü sürdürülüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece devriyesinde Yenişehir Mahallesinde seyir halindeki bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan arama ve kontrolde kamyonette 34 torba içerisinde toplam 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve araca toplam 2 bin 637 TL idari para cezası uygulanırken, kamyonet 15 gün trafikten men edildi. Ele geçirilen balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 dakikada şip şak yufkasız tava böreği nasıl hazırlanır?
    1. 5 dakikada şip şak yufkasız tava..
    2. Narkotik suçlar ve göçmen..
    3. (Özel) Engelsiz e- Devlet binlerce..
    4. İBB'den şehit yakınları ile gazilere..
    5. (Özel haber) Gökhan Gökçe:..
    6. Oltu Narman kara yolu kapandı
    7. ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş..
    8. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    9. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    10. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    11. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    12. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    13. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    14. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    15. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    16. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    17. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    18. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    19. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    20. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    21. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    22. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    23. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    24. İki polisi şehit eden teröristlere..
    25. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    26. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    27. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    28. Denizlispor eski Başkanı Ali İpek..
    29. LGS birincilerine ödül yağıyor
    30. Balıkesirlilerin tercihi yerli film
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...