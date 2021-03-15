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Eğitim Müracaatlar başladı! ALES başvuruları 22 Mart’a kadar
Eğitim

Müracaatlar başladı! ALES başvuruları 22 Mart’a kadar

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:30:00 -
Müracaatlar başladı! ALES başvuruları 22 Mart’a kadar

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 22 Mart’a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar 2 Mayıs’ta uygulanacak sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

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