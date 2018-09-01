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Müptezeller antik kenti yaktı! Bu kadarına da pes

Aydın’ın Efeler ilçesinde kuru otlarla kaplı zeytinlik alanda içki alemi yapan alkoliklerin yaktığı piknik ateşi, Tralleis Antik Kenti’ne sıçramadan söndürüldü.

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:06
Müptezeller antik kenti yaktı! Bu kadarına da pes

Tralleis Antik Kenti’ni çevreleyen tel örgülerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alkol ve uyuşturucu madde alanların uğrak yeri olan bölgede yakılan piknik ateşinden sıçrayan kıvılcım alandaki kuru otları tutuşturdu.

Arazideki alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını Tralleis Antik kentine sıçramadan söndürdü. Yangında bir dönüm alan içerisinde bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.

Mahalle sakinleri yangının çıktığı alanın alemcilerin uğrak yeri haline geldiğini, zaman zaman bu bölgede yangınların yaşandığını, zaten etrafın pisliğinden de burasının alemcilerin mekanı olduğunu ifade ederek, yetkililerden bu konuda yardım talebinde bulundu.

Yangın sonrası arazideki boş bira ve şarap şişeleri dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:06
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