Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi

Erzincan’ın doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan yaban keçileri, Munzur Dağları’ndaki doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi. Doğasever ve görüntü yönetmeni Süleyman Mermer tarafından kayda alınan görüntüler, bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini ve eşsiz ekosistemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çekimlerde, sarp ve ulaşılması güç kayalıklar arasında özgürce dolaşan yaban keçileri, doğal ortamlarında sergiledikleri çevik ve zarif hareketlerle dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği, kayalıklar arasında ustalıkla ilerlediği ve doğal yaşamla uyum içindeki halleri net bir şekilde görüldü. Bu görüntüler, Erzincan’ın yaban hayatı açısından ne denli zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ortaya koydu.

YETKİLİLER UYARDI

Yaban keçilerinin görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların önemini de bir kez daha gündeme taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yaban keçileri ve diğer yaban hayvanlarının korunması amacıyla Munzur Dağları ve çevresinde denetim ve izleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle yasa dışı avcılığın önlenmesi, türlerin doğal yaşam alanlarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması için düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Yetkililer, yaban keçilerinin Erzincan’ın simge türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu türlerin korunmasının ekosistemin dengesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Doğal yaşamın korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan yaban hayatına karşı daha duyarlı olmaları istendi.