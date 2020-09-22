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Aktüel Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:38:52 -
Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşten diğerini arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor.

Elazığ'dan Tunceli'ye geldikten sonra sarımsak toplamaya gittikleri Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in (45) cesedinin suda bulunmasının ardından kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için ekiplerce arama çalışmaları sürdürülüyor.

Mehmet Aydemir'in bulunması için İl Afet Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı timleri, AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve Munzur Adrenalin Doğa Sporlar Kulübü (MADOSK) personelinden oluşan yaklaşık 150 kişi katılıyor.

İz arama köpekleri, su altı kameraları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, Mehmet Aydemir'in ölen ağabeyi ile araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinde, yaklaşık 1 kilometrelik alanda rafting botlarıyla suda ve kıyılarında arama yaptı.

Bazı ekipler de Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama gerçekleştirdi.

Çalışmaları takip eden Vali Mehmet Ali Özkan da kayıp Aydemir'in ailesiyle görüşerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Munzur Vadisi'nde gün boyu süren çalışmalarda kayıp Mehmet Aydemir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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