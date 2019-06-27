0553 313 94 23

Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Tunceli Munzur Üniversitesi taban puanları 2019, Munzur Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:04
Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Tunceli Munzur Üniversitesi taban puanları 2019, Munzur Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Tunceli Munzur Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Munzur Üniversitesi taban puanlarını ve Munzur Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu taban puanları

Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları

Munzur Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği  taban puanları

Munzur Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları

Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği taban puanları

Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu taban puanları

Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanları

Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Munzur Üniversitesi Optisyenlik taban puanları

Munzur Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  taban puanları

Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)  taban puanları

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu taban puanları

Munzur Üniversitesi Adalet taban puanları

Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları

Munzur Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları

Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanları

Munzur Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları

Munzur Üniversitesi İşletme Yönetimi  taban puanları

Munzur Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi taban puanları

Munzur Üniversitesi Makine taban puanları

Munzur Üniversitesi Moda Tasarımı taban puanları

Munzur Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

Munzur Üniversitesi Organik Tarım taban puanları

Munzur Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri taban puanları

Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmetler taban puanları

Munzur Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019 Kars Kafkas Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:04
  1. Tunceli
  2. munzur üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  3. munzur üniversitesi taban puanları 2 yıllık
  4. munzur üniversitesi bölümleri 2 yıllık taban puanları
  5. tunceli üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  6. munzur üniversitesi besyo taban puanları
  7. munzur üniversitesi taban puanları 2019
  8. munzur üniversitesi 4 yıllık bölümler
  9. munzur üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta yapılacak
    1. KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta..
    2. Ahmet Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü..
    3. Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi..
    4. ABD’nin en iyi inşaat projesine..
    5. Kabul edildi! Okula başlama yaşı belli..
    6. Bursa’da ahırda çıkan yangında 10 ton..
    7. Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1..
    8. İlkokula başlama yaşını belirleyen..
    9. Camiye karşı şampanya patlatanlara..
    10. Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi..
    11. ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu..
    12. BM Suriye Özel Temsilcisi'nden..
    13. Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye..
    14. Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    15. Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
    16. İlkokula başlama yaşını 69 aya..
    17. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp..
    18. Ekrem İmamoğlu: “Kendimi bu şehrin..
    19. Fas’ta 2 İskandinav kadını öldüren 3..
    20. Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı
    21. Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
    22. Yazın gözdesi karpuzun, bir de..
    23. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban..
    24. Vatandaşa tehdit olan 222 ev yıkıldı!
    25. Dev şirkette kriz sürüyor! Testlerde..
    26. İzmir'de sağlık ocağında doktor ve..
    27. "Çin, Afganistan barış anlaşmasına..
    28. Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile..
    29. Etiyopya'daki darbe girişimine kınama
    30. "UEFA'da ön eleme oynamak ciddi bir..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!