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Aktüel Munzur Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı faaliyetini uzaktan eğitimle sürdürecek
Aktüel

Munzur Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı faaliyetini uzaktan eğitimle sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:43:04 -
Munzur Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı faaliyetini uzaktan eğitimle sürdürecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli Munzur Üniversitesinde 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilgili kurumların açıkladığı her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Senatosunun yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptığı ve bazı ek kararlar aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra üniversitemiz senato kararı sonucunda, Kovid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır."

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