Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ’la mücadele toplantısında, “ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi. IHAAW165737-SIY/15-02-2019- Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ’la mücadele toplantısında, “ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.

IHAAW165737-SIY/15-02-2019- Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ’la mücadele toplantısında, “ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.15.02.2019 16:57:37TSINNNN

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