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Aktüel

Mundar hayvanı satmak isterken yakalandı

Çorum’da mundar hayvanı satmak istediği iddia edilen şahıs dikkatli bir sürücünün ihbarı ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:40:29 -
Mundar hayvanı satmak isterken yakalandı

Çorum’da mundar hayvanı satmak istediği iddia edilen şahıs dikkatli bir sürücünün ihbarı ile yakalandı. Veterinerlerin incelemesi sonucu mundar havyan etleri imha edildi.



Edinilen bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolu üzerinde yol kenarında bir vatandaşın 2 tane ölü büyükbaş hayvanı kestiğini gören bir sürücü durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ölü hayvanları ilçeye getirerek satmak gayretinde olduğu bilinen şahıs, bildirilen araç plakası üzerinden yola çıkılarak Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı ve titiz inceleme sonucu ilçe girişinde yakalandı. Yakalanan şahıs ve aracın kasasında bulunan mundar hayvanlar mezbahaneye götürüldü. Burada İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve veterinerlerin incelemesi sonucu mundar havyan etleri imha edildi.



İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından küpesi üzerinden Kırşehir ilinden alındığı öğrenilen buzağı için küpe sahibine, bildirim yapmadığı için 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı ve yem kanunu 36. maddesi gereği bin 387 TL, kaçak ve belgesiz canlı hayvan veya hayvansal ürünler taşıyan araç plakasına 2 bin 781 TL, mundar hayvanı satmaya çalışan araç sürücüsüne ise 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı ve yem kanunu 36. maddesi F bendi 8. fıkrası gereği 2 bin 781 TL cezai işlem uygulandı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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